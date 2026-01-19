Pubblicità
Vittorio Rotondaro

Lazio-Como 0-3, pagelle e tabellino: Provedel salva il salvabile, Ratkov resta un oggetto misterioso, Baturina delizioso, Nico Paz illumina nonostante l'errore

Il Como non ha pietà della Lazio: gara a senso unico all'Olimpico, decisa da Baturina e dalla doppietta di Nico Paz, che sbaglia anche un rigore.

Tracollo della Lazio davanti al proprio pubblico: all'Olimpico è tutto troppo facile per un Como che per larghi tratti addirittura si diverte, passeggiando su ciò che resta della squadra di Sarri, sempre più lontana dalla zona Europa. I lariani, invece, consolidano la sesta piazza e rosicchiano tre punti alla Juventus.

A Baturina basta poco più di un minuto per andare a segno: Provedel tradito da una deviazione di Romagnoli che lo spiazza irrimediabilmente. L'Aquila prova a rialzarsi, ma le difficoltà a rendersi pericolosa dalle parti di Butez sono sotto gli occhi di tutti: Ratkov è ancora un corpo estraneo, Zaccagni appare nervoso. Ne approfitta il Como, cinico nell'azione del raddoppio: Caqueret manda in confusione la retroguardia capitolina, sul pallone vagante arriva Nico Paz che non sbaglia. L'argentino ha la chance di chiudere il primo tempo con una doppietta: Taylor colpisce il piede di Caqueret, Fabbri assegna il rigore che l'argentino calcia male, permettendo a Provedel di respingere alla sua sinistra.

Il talento nato a Tenerife si riscatta in avvio di ripresa con un mancino a giro da applausi che, di fatto, annulla ogni residua velleità laziale. Sarri prova ad accendere i suoi con i cambi ma l'effetto è l'esatto opposto: Lazio 'anestetizzata' e con la testa al prossimo incontro, per il Como la gestione del largo vantaggio è una pura formalità.

  • PAGELLE LAZIO

    Marusic (4.5) si perde completamente Valle nell'azione dello 0-1, Taylor (4.5) calcia ingenuamente il piede di Caqueret in area. Ratkov (5) deve ancora immergersi nei meccanismi sarriani, Zaccagni (5) nervoso e ammonito. Provedel (6.5) predica quasi nel deserto: un rigore parato e un ottimo intervento su Da Cunha.

    Voti Lazio (4-3-3): Provedel 6.5; Marusic 4.5, Gila 5, Romagnoli 5, Pellegrini 5 (64' Lazzari 5.5); Belahyane 5, Cataldi 5.5 (53' Rovella 5.5), Taylor 4.5 (85' Dele-Bashiru s.v.); Cancellieri 5 (53' Isaksen 5.5), Ratkov 5 (53' Noslin 5.5), Zaccagni 5. Allenatore: Sarri.

  • PAGELLE COMO

    Valle (6.5) firma l'assist per il goal di un Baturina (8) in stato di grazia: il croato apparecchia col tacco a sua volta il sinistro a giro di Nico Paz (7.5), la cui prima doppietta in Serie A è 'macchiata' dall'errore dagli undici metri. Caqueret (6.5) mette lo zampino in occasione del raddoppio e conquista il rigore.

    Voti Como (4-2-3-1): Butez 6.5; Smolcic 6 (46' Posch 6), Ramon 6.5, Diego Carlos 6, Valle 6.5; Perrone 6.5, Da Cunha 6.5; Rodriguez 6 (81' Kuhn s.v.), Nico Paz 7.5 (81' Douvikas s.v.), Baturina 8 (74' Vojvoda 6); Caqueret 6.5 (65' Sergi Roberto 6). Allenatore: Fabregas.

  • TABELLINO LAZIO-COMO

    Marcatori: 2' Baturina, 24', 49' Nico Paz

    LAZIO (4-3-3): Provedel 6.5; Marusic 4.5, Gila 5, Romagnoli 5, Pellegrini 5 (64' Lazzari 5.5); Belahyane 5, Cataldi 5.5 (53' Rovella 5.5), Taylor 4.5 (85' Dele-Bashiru s.v.); Cancellieri 5 (53' Isaksen 5.5), Ratkov 5 (53' Noslin 5.5), Zaccagni 5. Allenatore: Sarri.

    COMO (4-2-3-1): Butez 6.5; Smolcic 6 (46' Posch 6), Ramon 6.5, Diego Carlos 6, Valle 6.5; Perrone 6.5, Da Cunha 6.5; Rodriguez 6 (81' Kuhn s.v.), Nico Paz 7.5 (81' Douvikas s.v.), Baturina 8 (74' Vojvoda 6); Caqueret 6.5 (65' Sergi Roberto 6). Allenatore: Fabregas.

    Arbitro: Fabbri

    Ammoniti: Pellegrini (L), Posch (C), Valle (L)

    Espulsi: -

    Note: al 35' Nico Paz (C) si fa parare un calcio di rigore da Provedel (L)

