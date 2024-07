La Lazio punta su Castrovilli, è ufficiale: cifre e durata del contratto

Gaetano Castrovilli è un nuovo giocatore della Lazio: arriva da svincolato dopo l'esperienza alla Fiorentina.

La Lazio non sembra volersi fermare in questo primo scorcio di sessione estiva del calciomercato: è ufficiale l'arrivo a parametro zero del sesto colpo in entrata.

Stiamo parlando di Gaetano Castrovilli, sbarcato nel ritiro di Auronzo di Cadore nella serata di ieri: quella di oggi 19 luglio è la giornata dell'annuncio ufficiale da parte della società biancoceleste.

Una nuova e stimolante avventura per Castrovilli, chiamato a mettersi alle spalle la negatività delle ultime stagioni vissute con la maglia della Fiorentina che, appena un anno fa, lo cedette al Bournemouth: il trasferimento alla fine saltò per il mancato superamento delle visite mediche.