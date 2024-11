Lazio-Cagliari dove vederla: Sky, DAZN o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Lazio vs Cagliari

La Lazio ospita il Cagliari nell’undicesimo turno di Serie A: tutto sulle formazioni e su dove vedere la gara in tv e streaming.

Si chiuderà a Roma, dove la Lazio ospiterà il Cagliari, il quadro delle sfide in programma nell’undicesimo turno di Serie A.

Una sfida alla quale le due squadre si avvicineranno con umori evidentemente molto diversi, visto che i biancocelesti sono lanciatissimi in classifica, mentre la compagine sarda è reduce da due sconfitte di fila che hanno rallentato la sua corsa.

Diciannove sono i punti sin qui totalizzati dai capitolini e sono frutto di sei vittorie, un solo pareggio e tre sconfitte. Gli uomini di Baroni hanno vinto quattro delle loro ultime cinque partite nel torneo, issandosi dunque nelle zone nobili di classifica.

Nove sono invece i punti del Cagliari, che punta ad allontanarsi invece dalle posizioni calde. I rossoblù sono usciti sconfitti delle ultime sfide contro Udinese e Bologna.

In questa pagina tutte le informazioni su Lazio-Cagliari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.