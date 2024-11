Lazio-Bologna 3-0, pagelle e tabellino: il rosso a Pobega apre la strada, Zaccagni guida Baroni alla vittoria

A lungo in superiorità numerica, la Lazio sblocca il risultato con Gigot solamente a metà ripresa: per Zaccagni goal e assist.

Soffrendo all'Olimpico, nonostante la superiorità numerica per buona parte della gara, la Lazio batte il Bologna per 3-0 e risponde ai successi di Atalanta, Inter, Napoli e Fiorentina. La bagarre Scudetto continua, con la Juventus unica fermata sul pari ma comunque vicina alla vetta.

Cade dopo tre vittorie consecutive il Bologna di Italiano, bloccato dall'espulsione per doppio giallo comminata a Pobega a metà primo tempo, che ha ovviamente cambiato il volto della partita per entrambe le squadre. La Lazio ci ha provato, spesso timidamente, riuscendo a sbloccare la gara con il colpo di testa di Gigot al 68', dopo che un altro nuovo entrato, Dia, aveva visto il proprio goal annullato per fuorigioco.

Una volta trovato il goal del vantaggio, la Lazio si sente più libera, riuscendo anche a raddoppiare qualche minuto più tardi con il migliore in campo Zaccagni, capace di segnare il 2-0 dopo aver fornito l'assist per Gigot. Nel finale c'è anche gloria per Dele-Bashiru, subito in goal in extratime dopo l'ingresso in campo al minuto 85.

A 28 punti, la Lazio si prepara al meglio alla prossima sfida settimanale contro il Ludogorets, sempre all'Olimpico: una vittoria porterebbe la squadra capitolina ad avere un piede agli ottavi di Europa League. La stagione super di Baroni continua, veso nuove vette e traguardi.