Lautaro si è risvegliato, ora l'Inter attende la sua continuità. A partire dall'imminente Supercoppa Italiana

In goal dopo otto partite a secco, Lautaro Martinez proverà a vivere una seconda parte di stagione da vero protagonista.

Ok, un goal a Cagliari non ha probabilmente fatto rinascere definitivamente Lautaro Martinez, che dovrà superare la prova della continuità e del tempo a inizio 2025, ma l'aver ritrovato la rete dopo così tanto tempo risulta essere una svolta importante per l'argentino. E naturalmente per l'Inter.

Chiuso il 2024 con il 3-0 al Cagliari, l'Inter volerà verso Riad e l'Arabia Saudita per provare a confermarsi Campione della Supercoppa Italiana. Lo scorso anno decisa proprio da Lautaro all'ultimo minuto nella finalissima contro il Napoli.

Martinez stava diventando un problema notevole per l'Inter, è innegabile. Del resto se il tuo capitano sbaglia partita dopo partita, fino ad un totale di otto, non c'è altro modo per dirlo. Ora, però, Lautaro può diventare nuovamente quella risorsa in grado di cambiare le partite all'improvviso, soprattutto quelle più complicate ed ostiche.

L'articolo prosegue qui sotto

Del resto il passato di Lautaro parla chiaro: quando ritrova il goal dopo una crisi dà il via al suo miglior momento dell'anno, quello in cui quasi nessuno può fermarlo.