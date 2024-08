Lautaro rinnova con l'Inter, ufficialmente: contratto, cifre e quanto guadagna dopo il prolungamento

Si è conclusa la telenovela legata al prolungamento contrattuale di Lautaro, che giocherà nell'Inter ancora a lungo.

Tormentone, telenovela, noiosa questione andata avanti troppo a lungo. Ora è finita: Lautaro Martinez ha rinnovato con l'Inter fino al 2029. Con una nota pubblicata sui propri canali ufficiali, infatti, la squadra meneghina ha confermato la firma dell'argentino, capitano della squadra e simbolo assoluto del club negli ultimi anni.

La trattativa per la conferma di Lautaro è durata a lungo, ma da tempo non c'erano più dubbi. Mancava di fatto solo la conferma per il prolungamento dell'argentino, che si è sembre detto pronto a rimanere all'Inter per continuare a fare la storia in terra meneghina.

Lautaro Martinez sarà ancora il bomber dell'Inter nelle prossime annate, big principale della squadra di Inzaghi fino ad un eventuale futuro rinnovo o una cessione. Questioni decisamente lontane dall'attuale presente, in cui l'argentino è fortemente legato alla squadra di San Siro.