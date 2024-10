Lautaro Martinez è il miglior giocatore dell'Inter nel Pallone d'Oro dai tempi del Triplete e di Sneijder, ma è fuori dalla top cinque

Dopo quattordici anni, l'Inter non riesce ad avere un giocatore tra i migliori del Pallone d'Oro: Lautaro superato anche da Haaland.

Quattordici anni dopo Wesley Sneijder, l'Inter non riesce ad avere un nuovo un giocatore nella top cinque del Pallone d'Oro. Parliamo di Lautaro Martinez, attaccante argentino votato da innumerevoli dei 100 votanti dopo la vittoria della Copa America. Ma non abbastanza: è finito settimo. Trascinatore dell'Albiceleste in qualità di capocannoniere, il Toro ha inoltre conquistato lo Scudetto da miglior marcatore della Serie A, che lo ha portato ad essere MVP del 2023/2024: per i giurati del Pallone d'oro, però, hanno meritato una posizione più alta Haaland, Mbappé e i protagonisti assoluti della scorsa annata.

Un mix di riconoscimenti per cui Lautaro ha ottenuto voti in ogni continente, riuscendo ad emergere come uno dei migliori del Pallone d'Oro 2024, alle spalle dei dominatori della vigilia Rodri, Bellingham e Vinicius, come previsto nella top tre finale.

Il settimo posto di Lautaro è probabilmente una sorpresa, visto e considerando come sembrava potesse arrivare quarto. Per molti addetti ai lavori Martinez, anzi, sarebbe dovuto essere uno dei favoriti alla vittoria finale, come ad esempio evidenziato dai connazionali Leo Messi e Scaloni, rispettivamente capitano-fuoriclasse e commissario tecnico.