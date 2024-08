Inter vs Atalanta

I campioni d'Italia giocano venerdì l'anticipo contro l'Atalanta ma rischiano di dover fare a meno del loro capitano.

L'Inter è ripartita subito dopo il pareggio al debutto contro il Genoa. E lo ha fatto senza Lautaro Martinez.

Il capitano nerazzurro ha saltato la gara casalinga contro il Lecce a causa di un problema fisico.

Nulla di particolarmente grave, abbastanza però per decidere di non correre rischi inutili in questo momento della stagione.

Ma come sta Lautaro Martinez e quando torna a disposizione di Inzaghi?