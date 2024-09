Lautaro Martinez non segna più, Inzaghi lo sostituisce: da marzo è andato in goal solo una volta. Perchè Inter e tifosi non devono preoccuparsi

Un solo goal nelle ultime dodici partite di campionato per Lautaro, capocannoniere uscente. Una prima volta? Assolutamente no.

Criticare il capocannoniere della scorsa Serie A è possibile? Considerando come nessuno sia esente da domande su stato di forma e vena realizzativa immergendosi nella statistiche, fa comunque un po' strano considerare Lautaro Martinez in crisi di goal. Eppure la realtà è questa.

L'argentino, trascinatore dell'Argentina in Copa America, non ha ancora trovato il goal nella nuova Serie A. Quatttro partite e nessuna rete per l'ex Racing, sostituito da Simone Inzaghi al 55' del match contro il Monza dopo non aver trovato risposte positive da parte del proprio bomber assoluto.

Più che le tre giornate senza reti in questo campionato, il dato forse più importante è quello che vede Lautaro Martinez con un goal segnato da febbraio in avanti in ogni competizione giocata con la maglia dell'Inter.