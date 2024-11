Tabù San Siro per Lautaro Martinez: non segna in casa da 8 mesi, contro il Venezia la grande occasione

L'attaccante argentino vuole sbloccarsi davanti ai propri tifosi e questa sera avrà la partita sulla carta perfetta per farlo.

Sembra incredibile dirlo per chi pochi mesi fa ha vinto il premio come miglior marcatore della Serie A, ha raggiunto pochi giorni fa il record di goal nell'Inter realizzati da un giocatore straniero ed è arrivato settimo al Pallone d'Oro, ma Lautaro Martinez non segna a San Siro in campionato da oltre 8 mesi.

Dopo qualche difficoltà iniziale e nel finale dello scorso campionato, almeno in termini realizzativi, il capitano nerazzurro si è sbloccato definitivamente nelle ultime settimane ma lo ha fatto in trasferta.

Cresce l'attesa per rivederlo gioire anche davanti al proprio pubblico e contro il Venezia avrà la miglior occasione per interrompere questa striscia. Un solo dubbio, giocherà titolare?