Inzaghi sorride per il recupero di Lautaro dall'infortunio dell'andata: l'argentino dovrebbe partire titolare in Inter-Barcellona. Ok anche Pavard.

Lautaro Martinez in gruppo. Questa l'ottima notizia che caratterizza la marcia d'avvicinamento dei nerazzurri ad Inter-Barcellona, col Toro - in tandem con Benjamin Pavard - recuperato dall'infortunio. Lautaro gioca titolare o va in panchina? La decisione di Inzaghi e la probabile formazione. L'articolo prosegue qui sotto