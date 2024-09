Udinese vs Inter

Feeling con la porta ritrovato per Lautaro Martinez: il Toro, a secco con l'Inter dal 10 maggio, ad Udine rompe il ghiaccio in stagione.

Digiuno spezzato.

Lautaro Martinez torna a segnare e lo fa alla sua maniera, risultando decisivo nella vittoria dell'Inter in casa dell'Udinese.

Tabù infranto da parte del Toro, a secco addirittura da inizio maggio e finalmente in goal coi nerazzurri in questo avvio di stagione (era ancora fermo a zero).