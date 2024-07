Il Toro vuole diventare Re, di nuovo: Lautaro Martinez, l'uomo delle finali

L'argentino pronto a bissare il successo in Copa America, ma questa volta cercando il goal nell'atto conclusivo.

Il periodo d'oro della Seleccion coincide, in qualche modo, con il miglior momento di alcuni dei suoi interpreti: non sempre è così, ma per l'Argentina questo discorso fila. E anche bene.

Prova ne è l'impatto in questa Copa America di Lautaro Martinez, che dopo aver vinto la classifica marcatori in Serie A, accompagnando l'Inter alla seconda stella, ha preso per mano anche l'Albiceleste, soprattutto nel girone.

E, adesso, si candida per un posto da "Re": un goal in finale, per la storia, completando un percorso di maturazione che parte da lontano.