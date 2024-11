The Best FIFA

L'attaccante dell'Inter assente dai candidati come miglior calciatore del 2024, Marotta: "Deludente e sorprendente".

Nonostante la vittoria dello scudetto con l'Inter e la Copa America con l'Argentina, Lautaro Martinez non è stato inserito tra i candidati al premio "The Best Fifa" come miglior calciatore del 2024.

Una decisione sorprendente che non ha fatto felice il presidente nerazzurro, Beppe Marotta: "È sorprendente e deludente che Lautaro Martinez non sia stato considerato".

Poche settimane fa il centravanti era arrivato settimo nella classifica del Pallone d'Oro, in questo caso invece non è stato neanche selezionato tra i possibili vincitori del premio.

