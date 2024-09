Lautaro Martinez e Vlahovic si sono sbloccati, ora resta solo Leão: atteso l'ultimo step

I due attaccanti sono tornati a segnare, il portoghese si prende applausi per pressing e assist. E ora vuole essere decisivo anche sotto porta.

Da Milano a Udine, da Udine a Genova. Venerdì sera, sabato pomeriggio e tardo pomeriggio. Tre partite con qualcosa in comune, da unire come nel gioco dei trattini della Settimana Enigmistica. Rafael Leão, quindi Dusan Vlahovic e Lautaro Martinez: la Santissima Trinità dei campioni un po' inceppati.

Leão, se vogliamo, è il simbolo del Milan. Certamente l'elemento più qualitativo e dalle maggiori potenzialità. Vlahovic è quello della Juventus, il centravantone da doppia cifra col sogno del titolo di capocannoniere. Lautaro, beh, dell'Inter è un po' tutto: capitano, idolo, massimo goleador. L'ultimo re dei bomber del torneo.

Il serbo e l'argentino sono tornati a comparire all'appello durante il weekend: hanno segnato e aiutato le rispettive squadre ad arrivare al successo. Lautaro era a digiuno addirittura dall'inizio del campionato. Leão, invece, non segna dalla terza giornata in casa della Lazio. E alla fine, nonostante di positivo ci sia molto altro, è questo uno degli ultimi, piccoli tabù che ancora non sono stati sfatati.