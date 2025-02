Tensione tra i due attaccanti nel dery: Lautaro invita Abraham ad andarsene che risponde mimando il risultato.

Nel pareggio tra Milan ed Inter non sono mancate le emozioni e anche qualche scintilla in campo; come è normale che sia in un derby equilibrato fino all'ultimo e con tanti episodi durante la gara.

In particolare c'è uno scontro verbale tra Lautaro Martinez e Tammy Abraham; il tutto avviene dopo il goal annullato ai nerazzurri per il fallo di Dumfries su Theo Hernandez. Lautaro non ci sta e protesta con il direttore di gara, Chiffi.

Prima c'è uno scontro con Tomori, poi il capitano dell'Inter ha qualcosa da ridire ad Abraham, che risponde a suo modo. Ecco cosa è successo e i retroscena raccontati da DAZN nella rubrica "Bordocam".