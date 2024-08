Lautaro in dubbio per Inter-Lecce: gioca o no a San Siro?

La presenza di Lautaro in Inter-Lecce è a forte rischio: l'argentino rischia di dare forfait per il primo match della stagione in quel di San Siro.

Inter a caccia di immediato riscatto nel secondo turno della nuova Serie A: dopo la delusione per la vittoria sfumata allo scadere sul campo del Genoa, per i campioni d'Italia è tempo di tornare a calcare il prato amico di San Siro. Avversario è il Lecce, a sua volta travolto dall'Atalanta al 'Via del Mare': a guidare l'attacco nerazzurro potrebbe però non esserci capitan Lautaro. L'argentino è in forte dubbio per la sfida in programma stasera alle ore 20.45: ce la farà a recuperare in tempo per collocarsi accanto a Thuram lì davanti nel 3-5-2? L'articolo prosegue qui sotto