Lautaro gregario di Messi con l'Argentina, non segna ma è indispensabile per Scaloni: è un altro Toro rispetto all'Inter

Sin qui Lautaro ha giocato quattro partite su quattro da titolare in questo Mondiale, venendo sempre preferito a Julian Alvarez.

"Parliamo sempre di equilibrio: non è facile giocare con Messi, Lautaro e Julian contemporaneamente - ha spiegato Scaloni - non è una scusa, avremmo avuto difficoltà a un certo punto della partita. Possono giocare insieme in certi momenti".

La scelta, ad oggi, è sempre caduta su Lautaro, che come approccio alla partita e attitudine si è rivelato indispensabile per Scaloni in termini di equilibrio.

Considerato che Messi è il giocatore dell'Argentina che corre di meno in campo dopo il Dibu Martinez. Comprensibile e anche giusto se poi segna 7 dei 9 goal realizzati dall'Argentina in questo Mondiale.

Però serve chi corre per lui e Lautaro si è messo completamente a disposizione di Leo, sposando il suo ruolo da gregario per essere un titolare della Seleccion.