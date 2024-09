L'ammissione di Lautaro Martinez a Vieri dopo Inter-Milan: "Sto facendo fatica Bobo"

Inter vs AC Milan

L'attaccante nerazzurro è stato intervistato al termine del derby contro il Milan e ha sottolineato il suo avvio di stagione complicato.

Lautaro Martinez è ancora a secco dopo cinque giornate di Serie A: questa è una delle notizie che fa più scalpore dopo il derby perso contro il Milan.

Il capitano dell'Inter, intervistato al termine della gara, si è detto in difficoltà per questo avvio di stagione complicato, dovuto anche ad uno stato di forma non eccelso.

L'attaccante argentino, infatti, ha iniziato tardi la preparazione atletica per via degli impegni con la nazionale che lo hanno impegnato fino alla finale di Copa America.

Durante l'intervista con Bobo Vieri, il '10' nerazzurro ha rivelato di star facendo fatica in questo avvio.