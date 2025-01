Latte Lath verso l'Atlanta United: può diventare l'acquisto più caro nella storia della MLS

L'ex Atalanta sta discutendo i termini personali con l'Atlanta United dopo che il Middlesbrough ha accettato l'offerta per il cartellino.

Alzi la mano chi si ricorda di Emmanuel Latte Lath, ex meteora dell'Atalanta attualmente protagonista in Inghilterra con la maglia del Middlesbrough: il suo nome potrebbe presto essere ricordato per un record non da poco.

Sulle sue tracce c'è infatti l'Atlanta United, club di MLS disposto a fare follie (economicamente parlando) pur di averlo tra le proprie fila e a mettere a segno il primato di spesa per un singolo giocatore nel massimo campionato a stelle e strisce.

Offerta chiaramente accettata dal 'Boro', con l'ultimo tassello relativo all'accordo in via di definizione tra il giocatore e la società dello stato della Georgia.