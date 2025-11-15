Pubblicità
Latina-Cosenza dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Al Francioni si sfidano Latina e Cosenza: i rossoblu sognano la lotta promozione, pontini a caccia di riscatto.

Sarà Latina-Cosenza uno dei match del sabato della quattordicesima giornata di Serie C. Momento opposto per le squadre di Buscè e Bruno: i rossoblu vengono da 8 punti nelleultime quattro gare e sono in piena lotta promozione, con il Catania capolista distante solo cinque lunghezze.

Più complicata la situazione del Latina, senza vittorie nelle ultime cinque e piombato a ridosso della zona playout.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

  • LATINA-COSENZA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Latina-Cosenza

    • Data: sabato 15 novembre

    • Orario: 14:30

    • Canale TV: Sky Sport 254

    • Streaming: Sky Go, NOW

  • FORMAZIONI UFFICIALI LATINA-COSENZA

    LATINA (3-5-2) Mastrantonio; Parodi, Marenco, Dutu; Ercolano, Pellitteri, Hergheligiu, Quieto, Porro, Fasan, Parigi. All. Bruno.

    COSENZA (4-3-2-1) Vettorel; Ferrara, Dalle Mura, Caporale, D’Orazio; Kouan, Langella, Garritano, Ricciardi, Florenzi; Mazzocchi. All. Buscè.

  • ORARIO LATINA-COSENZA

    La gara fra Latina e Cosenza, valida per la giornata numero 14 di Serie C, si giocherà sabato 15 novembre, allo stadio Francioni, con fischio d’inizio ore 14:30.

  • DOVE VEDERE LATINA-COSENZA IN TV

    • Sky Sport

    Latina-Cosenza verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

    Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport 254.


  • LATINA-COSENZA IN DIRETTA STREAMING

    • Sky Go

    • Now

    Sarà possibile seguire Latina-Cosenza anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

    Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

  • TELECRONISTA E SECONDA VOCE

    La telecronaca del match sarà a cura di Alessio Colombo.

