Lascia la panchina del Manchester United per allenare la Giamaica: 17 anni dopo, nuova avventura da ct per McClaren

Ex ct dell'Inghilterra, McClaren ha svolto il ruolo di assistente di Ten Hag al Manchester United dal 2022.

Il nuovo commissario tecnico della Giamaica parlerà inglese. Con accento britannico. Steve McClaren, infatti, sarà annunciato come successore dell'islandese Heimir Hallgrímsson sulla panchina della rappresentatica caraibica.

Nome noto nella Premier League fino a qualche anno fa come mister in capo, nelle ultime stagioni McClaren ha deciso di allargare i propri orizzonti svolgendo diversi lavori come consulente tecnico e dirigente, fino a ricoprire il ruolo di assistente di Ten Hag al Manchester United.

Ed è proprio il team Red Devils che McClaren lascerà quest'estate per diventare il nuovo ct della Giamaica, una rappresentativa che attende una svolta da diverso tempo, con le semifinali della CONCACAF Gold Cup del 2023 non abbastanza per aprire un ciclo di speranza.