Las Palmas-Real Madrid dove vederla: DAZN, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Quarta partita di Liga 2024/2025, il Real Madrid di Ancelotti vola a casa Las Palmas: tutto su formazioni, diretta tv e streaming.

Dopo l'incontro casalingo contro il Valladolid, il Real Madrid di Ancelotti Campione in carica della Liga sfida il Las Palmas per dare una svolta ad un avvio di campionato non proprio esaltante. Per l'occasione non ci sarà Bellingham, infortunato e fermo fino al termine di settembre.

L'ultimo incontro giocato in casa del Las Palmas ha visto il Real Madrid vincere per 2-1, con successo anche nella gara d'andata in quel del Bernabeu: nel 2023/2024 quattro goal segnati e sei punti per gli uomini di Ancelotti.

Tutto su Las Palmas-Real Madrid: dalle formazioni a come guardare la partita in diretta tv e streaming.