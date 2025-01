Laporta avvisa la Juventus: "Voglio che Araujo rimanga, possiamo trovare una soluzione"

Il presidente del Barcellona spinge per la permanenza del difensore che piace alla Juve. Sul tesseramento di Dani Olmo: "Tutto risolto".

Ronald Araujo è l'obiettivo numero uno individuato dalla Juventus per rinforzare il parco dei difensori centrali a disposizione di Thiago Motta.

Il centrale uruguaiano, rientrato da poco dopo un lunghissimo stop, è finito da diverse settimane nel mirino di Cristiano Giuntoli, con il Footbal Director bianconero pronto a concretizzare l'assalto decisivo nei confronti del classe 1999.

La strada, però, non sembra affatto in discesa, come certificato dalle parole del presidente del club catalano Joan Laporta, il quale nutre ancora la speranza di trattenere il calciatore in maglia blaugrana.