Lamine Yamal, tutti i record battuti a Euro 2024: quali traguardi ha raggiunto l'adolescente spagnolo

Il campioncino del Barcellona, imprescindibile della Spagna, ha superato diversi record storici dell'Europeo in virtù della sua giovanissima età.

Come fu per Maradona, anche Leo Messi ha avuto per anni una lunga sfilza di eredi. L'ultimo in ordine di tempo è Lamine Yamal, che da adolescente sta dimostrando di essere un campione oltre ogni limite, in attesa di capire se riuscirà a raggiungere le vette toccate dall'argentino nei prossimi anni.

Imprescindibile di Xavi nel Barcellona 2023/2024 nonostante i 16 anni di età, Yamal è stato convocato dal ct De La Fuente per l'Europeo tedesco, riuscendo a giocare titolare tutte le partite ell'evento in Germania.

La classe di Yamal, che ha compiuto 17 anni il giorno prima della finale contro l'Inghilterra, lo ha reso protagonista assoluto dell'Europeo, in cui ha battuto diversi storici record della competizione legati proprio alla sua età.