Yamal è stato vicinissimo al PSG, prima che intervenisse Xavi a cambiare la storia: così è arrivata la conferma a Barcellona

Attualmente sembra impossibile pensare ad un trasferimento di Lamine Yamal. Il giovanissimo campione del Barcellona ha firmato un contratto con una clausola da un miliardo di euro, che a meno di scadenze contrattuali terrà il 17enne catalano in città per tanti, tanti anni. Prima del primo contratto da professionista, firmato a 16 anni, il classe 2007 è stato vicino ad approdare a Parigi.

Il PSG ha negato di aver fatto un'offerta di 250 milioni per Yamal qualche mese fa, anche se il Barcellona ha confessato di aver detto no ad una di 200. Del club francese? Per ora non è dato saperlo.

Non nel 2024, dunque, ma bensì due anni fa, Yamal ha avuto la possibilità di lasciare Barcellona per Parigi e il PSG. Se il club deve ringraziare qualcuno per il mancato trasferimento del proprio idolo, quel qualcuno è Xavi.