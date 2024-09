Lamine Yamal in Kings League, l'incredibile nuovo ingaggio del torneo: annuncio clamoroso, che ruolo avrà

Il giocatore del Barcellona sbarca nella Kings League, il torneo creato da Piqué che acquisisce sempre più fama ed importanza.

Lamine Yamal è stato annunciato dalla Kings League, il torneo creato da Piqué che unisce web e calcio a cinque che presto arriverà anche in Italia. In vista della nuova edizione della competizone spagnola, i social ufficiali hanno confermato che il giocatore del barcellona sarà un nuovo innesto per il 2024.

Inutile dire che i social e il web sono impazziti per l'annuncio di Yamal, il giocatore misterioso incappucciato che aveva portato i fans della Kings League a domandarsi per giorni di chi si trattasse. Nessuno si sarebbe aspettato il Campione d'Europa, il miglior adolescente sulla faccia del pianeta.

Yamal si è sempre dichiarato fan della Nations League, dunque il suo ingaggio da parte di Piqué appare essere, a posteriori, qualcosa che sarebbe potuto accadere nel breve o nel lungo periodo. Nessuno, però, si aspettava così velocemente.