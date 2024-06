Lamine Yamal diventa il più giovane di sempre all'Europeo, pronto a superare il precedente record

Appena 16enne, lo spagnolo spazzerà via il record precedente come giocatore più giovane nella storia dell'Europeo.

Sembrava impossibile vedere un 16enne non solo in campo all'Europeo, ma per di più titolare di una big. Invece, durante l'Europeo 2024, Lamine Yamal cambierà la storia diventando il più giovane giocatore di sempre nel torneo continentale.

Imprescindibile di De La Fuente, il baby del Barcellona sta acquisendo esperienza mese dopo mese, dopo essere diventato all'improvviso il recordman blaugrana in diverse circorstanze e coppe. Farà lo stesso all'Europeo, dove affronterà anche l'Italia di Spalletti.

Esordiente con il Barcellona a soli 15 anni, nel 2023/2024 Yamal ha giocato ben 50 partite con i blaugrana, risultando uno dei trascinatori assoluti in un'annata comunque conclusa senza nessuna coppa per la squadra catalana, attualmente nelle mani di Flick dopo l'esonero di Xavi.