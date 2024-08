La "zona" Jovic non basta, Abraham spinge il serbo sull'uscio: a chi può cederlo il Milan

Più volte decisivo in un 2023/24 di luci e ombre, il serbo ha offerte dalla Spagna. In caso di permanenza diventerebbe la quarta scelta in attacco.

Ci ha sperato a lungo, Luka Jovic. E con il passare dei giorni, e poi delle settimane, la speranza era diventata quasi una convinzione: era ormai pronto a indossare la maglia del Milan anche nella prossima stagione, la sua seconda dopo l'arrivo dalla Fiorentina nell'estate del 2023.

Non è detto che non riesca nell'intento, va detto. Ma intanto tutto sta giocando a suo sfavore: il più che probabile arrivo al Milan di Tammy Abraham, oggetto di trattative serrate con la Roma nell'ambito di uno scambio in extremis con Saelemaekers, gli chiude le porte più di quanto non lo siano state fino a oggi.

Il tutto nonostante Jovic, nella scorsa stagione, abbia saputo in qualche modo rendersi utile alla causa. Un rendimento che, forse, non basterà a confermarlo nella rosa di Paulo Fonseca anche per la stagione già cominciata.