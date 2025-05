La vincente della Conference League va in Europa League o in Champions League? Il regolamento UEFA

Betis e Chelsea si sfidano a Breslavia nell'atto finale della Conference League 2024/2025: quale competizione disputeranno nella prossima stagione?

A Breslavia, in Polonia, si sfidano il Betis e il Chelsea: sono la formazione spagnola e quella inglese le due finaliste della Conference League, giunta alla sua quarta edizione dopo i trionfi di Roma, West Ham e Olympiacos.

Sia per il Betis che per il Chelsea si tratterebbe della conquista della prima Conference, competizione nata nel 2021. Se i londinesi sperano nell'en plein di coppe europee dopo aver già conquistato tutte le altre, per gli andalusi sarebbe il primo trionfo internazionale della propria storia.

La Conference League, tuttavia, non è solo la terza competizione europea per importanza dopo Champions League ed Europa League: rappresenta anche un modo per chi la vince per giocare in Europa nella prossima stagione.

A quale competizione si qualifica chi vince la Conference League? Conquistarla comporta l'ammissione alla Champions League oppure all'Europa League? Il regolamento UEFA.