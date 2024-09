La verità di Szczesny sull'addio alla Juventus: "Non l'avrei mai immaginato, ho letto di Di Gregorio sui giornali"

Il polacco torna a parlare dopo la separazione dalla Juve e l'addio al calcio: "Non condivido la scelta della società, ma l'accetto".

Wojciech Szczesny torna a parlare. Con eleganza, come al solito. E senza gettare fango su chicchessia, come al solito. Anche al termine di mesi complicatissimi, che lo hanno condotto prima verso l'addio alla Juventus e poi alla decisione di lasciare il calcio.

L'ormai ex portiere bianconero, però, ha voluto esprimere il proprio stato d'animo nei giorni in cui la Juventus gli ha comunicato di non far parte del progetto di Thiago Motta: il polacco lo ha fatto tramite YouTube, al canale dello youtuber Luca Toselli.

Di seguito le parole di Szczesny sulla Juventus ma anche sul suo erede, Michele Di Gregorio, come riporta Gazzetta.it.