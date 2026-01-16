La Top 11 del girone d'andata: da Svilar a Modric, da Nico Paz a Yildiz, i migliori della Serie A

Il girone d'andata della Serie A si è concluso. L'Inter è prima, è diventata campione d'inverno e si propone come la grande favorita per la conquista dello Scudetto, Milan e Napoli sono pronte a darle battaglia, Roma e Juventus stazionano tra zona Champions League e sogni Scudetto mai del tutto sopiti.

Tra i giocatori che hanno preso parte alla prima metà del campionato - ufficialmente completata dai recuperi della sedicesima giornata, non disputati a causa della Supercoppa Italiana - si sono messi in mostra giovani e meno giovani, conferme e sorprese. Quasi tutti fanno parte delle squadre che guidano il campionato.

Da Svilar a Lautaro Martinez, passando per Modric e Nico Paz, ecco dunque la Top 11 del girone d'andata della Serie A, con menzione anche per chi si è contraddistinto negli stessi ruoli pur piazzandosi uno o due gradini sotto i prescelti.