Girona vs Athletic Bilbao

Il portiere rilancia le ambizioni del club spagnolo, che torna a vincere dopo quattro partite in campionato.

Torniamo, per un attimo, all'esordio in Champions League del Girona: momento storico, indimenticabile, anche in negativo.

Anche per Paulo Gazzaniga, autore, suo malgrado, del goal che ha consegnato la vittoria al Paris Saint-Germain.

E adesso facciamo ritorno al presente: al successo del Girona contro l'Athletic Bilbao. Una partita vissuta sulle montagne russe e risolta da Gazzaniga. Quasi con un record.