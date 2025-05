La strana notte di Caprile: diventerebbe campione d'Italia perdendo contro il Napoli

SSC Napoli vs Cagliari

Il portiere del Cagliari ha giocato in azzurro nella prima parte della stagione. Ma l'agente dice: "Ha il valore della competizione leale".

Elia Caprile è il portiere titolare del Cagliari. Ma formalmente è ancora un giocatore del Napoli. E il caso vuole che venerdì si giochi proprio Napoli-Cagliari, e che la partita in questione altro non sia che quella decisiva per lo Scudetto.

Il paradosso è doppio. Nel senso che Caprile è in prestito al Cagliari, che ha in mano il diritto di riscatto ma non l'ha ancora esercitato. E nel senso che l'ex portiere dell'Empoli, nella prima parte della stagione, ha indossato proprio la maglia del Napoli prima di andarsene durante il mercato di gennaio.

Caprile, insomma, vivrà una notte che mai avrebbe previsto nel contesto di quello strano e bizzarro mondo che è il calcio: battendo il Napoli potrebbe soffiargli lo Scudetto, perdendo diventerebbe campione d'Italia.