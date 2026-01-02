Pubblicità
Crans-MontanaGetty Images
Lelio Donato

La strage di Crans-Montana a Capodanno: tra i feriti anche Tahiris Dos Santos, giovane giocatore del Metz

Il Metz ha comunicato che Tahiris Dos Santos è rimasto gravemente ustionato nell'incidente avvenuto la notte di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. Il giocatore è stato trasportato in Germania con un volo sanitario.

C'è anche un giovane calciatore tra i tanti ragazzi rimasti feriti la notte di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, in seguito all'incendio di un noto locale.

Si tratta di Tahiris Dos Santos, diciannove anni, terzino del Metz B ma già convocato anche in Prima squadra.

Il giovane calciatore del club francese ha riportato gravi ustioni ed è stato trasferito con un volo sanitario in Germania dove si trova attualmente ricoverato.

  • LA STRAGE DI CRANS-MONTANA

    Nella notte tra il 31 dicembre e l'1 gennaio un locale a Crans-Montana, nota località sciistica svizzera, è stato avvolto dalle fiamme.

    Il bilancio dell'incendio che si è sviluppato a Capodanno è purtroppo pesantissimo: già 47 i morti accertati, a cui vanno aggiunti 112 feriti e molti dispersi. Tra loro anche alcuni cittadini italiani.

    L'incidente sarebbe nato a causa di alcune candele poste sulle bottiglie di champagne che hanno provocato l'incendio. Molti ragazzi sarebbero rimasti intrappolati nel locale senza via d'uscita.

  • IL COMUNICATO DEL METZ

    Come detto sopra nell'incendio di Crans-Montana è rimasto coinvolto un calciatore del Metz.

    La società francese ha confermato ufficialmente la notizia tramite un comunicato diffuso sul proprio sito: ""Il Metz ha annunciato con profondo dolore che Tahirys Dos Santos, giovane giocatore del club e originario di Mont-Saint-Martin, è rimasto ferito nell'incendio scoppiato a Crans-Montana (Svizzera) nella notte di San Silvestro. Il giovane calciatore, 19 anni, ha riportato gravi ustioni ed è stato trasferito in Germania con un volo sanitario, dove si trova attualmente ricoverato. La notizia ha profondamente scosso l’intero ambiente del club: dirigenti, giocatori, staff tecnico e dipendenti hanno espresso la propria vicinanza a Tahirys in queste ore particolarmente difficili. Il Metz ha inoltre garantito il massimo sostegno alla famiglia del calciatore e sta collaborando con le autorità mediche per organizzare il suo trasferimento all’ospedale di Mercy, vicino alla sua abitazione. Ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di Tahirys Dos Santos saranno diffusi in caso di sviluppi significativi. Nel frattempo, il club invita a rispettare la privacy del giocatore e dei suoi familiari".

