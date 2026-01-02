La strage di Crans-Montana a Capodanno: tra i feriti anche Tahiris Dos Santos, giovane giocatore del Metz

Come detto sopra nell'incendio di Crans-Montana è rimasto coinvolto un calciatore del Metz.

La società francese ha confermato ufficialmente la notizia tramite un comunicato diffuso sul proprio sito: ""Il Metz ha annunciato con profondo dolore che Tahirys Dos Santos, giovane giocatore del club e originario di Mont-Saint-Martin, è rimasto ferito nell'incendio scoppiato a Crans-Montana (Svizzera) nella notte di San Silvestro. Il giovane calciatore, 19 anni, ha riportato gravi ustioni ed è stato trasferito in Germania con un volo sanitario, dove si trova attualmente ricoverato. La notizia ha profondamente scosso l’intero ambiente del club: dirigenti, giocatori, staff tecnico e dipendenti hanno espresso la propria vicinanza a Tahirys in queste ore particolarmente difficili. Il Metz ha inoltre garantito il massimo sostegno alla famiglia del calciatore e sta collaborando con le autorità mediche per organizzare il suo trasferimento all’ospedale di Mercy, vicino alla sua abitazione. Ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di Tahirys Dos Santos saranno diffusi in caso di sviluppi significativi. Nel frattempo, il club invita a rispettare la privacy del giocatore e dei suoi familiari".