Fagioli sorride, la squalifica è finita: è stato convocato per Bologna-Juventus

Nicolò Fagioli è a disposizione per il posticipo del Dall'Ara: partirà dalla panchina, con la possibilità di entrare nel secondo tempo.

Nicolò Fagioli attendeva questo giorno da tanto tempo. Da sette mesi, per la precisione. Da quando cioè - era ottobre - il centrocampista della Juventus veniva squalificato in seguito alla nota vicenda delle scommesse.

Da tempo Fagioli aveva segnato in rosso sul calendario la data odierna: 20 maggio 2024. La data in cui il ragazzo di Piacenza può ufficialmente tornare a sentirsi un calciatore vero, come tutti gli altri, anche in partita.

La sua squalifica è scaduta. Ed è scaduta proprio oggi, il giorno di Bologna-Juventus. Il giorno della rinascita di Fagioli.