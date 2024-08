La squadra di falegnami e elettricisti si avvicina all'Europa League: il KI continua a crescere

Il KI continua a sognare un posto nei gironi di Europa League: a segno anche una vecchia conoscenza del calcio italiano.

L’impresa gli è già riuscita in passato e, visto che è valsa un posto nella storia del calcio delle Far Oer e non solo, il KI Klaksvik sta facendo di tutto per ripetersi.

Dopo essere diventata la prima compagine faroese a prendere parte ad una competizione europea, nonché la prima a vincere una partita in un tabellone principale (l’Olimpia Lubiana in Conference League), sta provando a guadagnarsi un pass per l’Europa League 2024-2025.

Il KI ha infatti battuto 2-1 i bosniaci del Borac Banja Luka e, nella sfida di ritorno che giocherà in trasferta, proverà a garantirsi il pass per gli spareggi che mettono in palio un posto nella fase a gironi.