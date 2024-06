La Spagna perde un titolare: si ferma Laporte, le condizioni e le ultime verso l'Italia

Il CT della Roja, De La Fuente, dovrà rinunciare al difensore dell’Al Nassr contro la Croazia, nella prima gara di Euro 24: le ultime sull’infortunio.

Brutte notizie per la Spagna e per il commissario tecnico della Roja De La Fuente. Il CT dovrà rinunciare ad Aymeric Laporte in occasione della gare d’esordio a Euro 2024, in programma domani 15 giugno contro la Croazia.

Il difensore in forza all’Al Nassr, formazione saudita, ha accusato un infortunio alla vigilia della gara e non potrà essere della partita.

La presenza di Laporte è in dubbio per la sfida contro l’Italia, in programma il 20 giugno, partita valida per il secondo turno del Girone B degli Europei in Germania.

La coppia di difensori centrali della Spagna dovrebbe essere composta da Nacho e Le Normand per la sfida contro la Croazia.