La scelta romantica di Rafinha: “Torno a quasi vent’anni dalla promessa che avevo fatto”

L’ex stella del Bayern Monaco torna nel club che lo aveva lanciato: “Me ne sono andato quasi vent’anni fa, avevo promesso che sarei tornato”.

Rafinha, nel corso della sua lunghissima carriera, ha vinto praticamente tutto ciò che si può vincere, ma gli mancava un ultimo sogno da realizzare.

L’ex terzino del Bayern Monaco, con un passato anche in Italia al Genoa, ha sempre desiderato tornare a vestire la maglia del Coritiba ed oggi, a 39 anni, si appresta a vivere una nuova avventura proprio nella squadra con la quale si è messo in mostra, guadagnandosi l’approdo in Europa.

Rafinha diventerà ufficialmente un giocatore del Coritiba il prossimo 1 gennaio, ovvero un giorno dopo la scadenza del contratto che lo lega al San Paolo.