Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Pio Esposito InterGetty Images
Nino Caracciolo

La scalata di Pio Esposito, ora non è più solo una riserva: Chivu potrebbe cambiare le gerarchie

La crescita continua dell’attaccante italiano e il contemporaneo momento poco brillante di Thuram potrebbero portare Chivu a un cambio di gerarchie in attacco.

Pubblicità

Una crescita continua, partita dopo partita e un epilogo secondo molti già scritto. Pio Esposito diventerà presto, prestissimo, il nuovo titolare dell’attacco dell’Inter? 

L’ingresso in campo contro l’Arsenal ha confermato ancora una volta quanto il baby attaccante nerazzurro sia divenuto prezioso nell’economia del gioco dell’Inter, tanto che adesso Chivu ragiona sulla possibilità di affidargli i gradi di titolare.

Di certo, visto l’impatto che sta avendo ogni volta che viene chiamato in causa, Pio Esposito non può più essere considerato solo una riserva.

  • IMPATTO POSITIVO ANCHE CONTRO L’ARSENAL

    Anche contro un avversario difficilissimo da affrontare come l’Arsenal, Pio Esposito ha dimostrato di avere in questo momento un passo diverso rispetto ai compagni di reparto. Entrato in campo al 63’, il centravanti nerazzurro ha sfiorato il goal al primo pallone toccato e ha dato fin da subito la sensazione di una pericolosità costante, a differenza invece di Thuram e Lautaro Martinez.

    • Pubblicità

  • DODICESIMO UOMO IN CAMPIONATO

    Pio Esposito non può più essere considerato solo una riserva,bensì il dodicesimo uomo di questa Inter. Impiegato spesso a gara in corso, quando il giovane attaccante entra è quasi sempre decisivo: due i goal (contro Cagliari e Lecce) arrivati dalla panchina e altrettanti gli assist vincenti forniti ai compagni (contro Pisa e Atalanta, sempre a Lautaro).

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • THURAM IN CALO

    Se Pio Eposisto sta vivendo un momento molto positivo, lo stesso non si può dire di Marcus Thuram. Anche contro l’Arsenal l’attaccante nerazzurro ha mostrato di essere poco brillante e in un momento di difficoltà fisica e non del tutto in fiducia.

  • CAMBIO DI GERARCHIE NELL’ATTACCO DI CHIVU?

    Il ruolo di dodicesimo uomo inizia a stare stretto a Pio Esposito, con Chivu che – visto anche il momento di forma poco brillante di Thuram – potrebbe optare per un cambio di gerarchie, promuovendo titolare Pio Esposito. La scelta ovviamente non sarebbe definitiva, ma la sensazione è che da qui in avanti l’attaccante classe 2005 possa trovare sempre più spazio e un ruolo da protagonista in questa Inter.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Inter crest
Inter
INT
Pisa crest
Pisa
PIS
0