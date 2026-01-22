La scalata di Pio Esposito, ora non è più solo una riserva: Chivu potrebbe cambiare le gerarchie

Anche contro un avversario difficilissimo da affrontare come l’Arsenal, Pio Esposito ha dimostrato di avere in questo momento un passo diverso rispetto ai compagni di reparto. Entrato in campo al 63’, il centravanti nerazzurro ha sfiorato il goal al primo pallone toccato e ha dato fin da subito la sensazione di una pericolosità costante, a differenza invece di Thuram e Lautaro Martinez.