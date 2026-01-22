La scalata di Pio Esposito, ora non è più solo una riserva: Chivu potrebbe cambiare le gerarchie

Una crescita continua, partita dopo partita e un epilogo secondo molti già scritto. Pio Esposito diventerà presto, prestissimo, il nuovo titolare dell’attacco dell’Inter?
L’ingresso in campo contro l’Arsenal ha confermato ancora una volta quanto il baby attaccante nerazzurro sia divenuto prezioso nell’economia del gioco dell’Inter, tanto che adesso Chivu ragiona sulla possibilità di affidargli i gradi di titolare.
Di certo, visto l’impatto che sta avendo ogni volta che viene chiamato in causa, Pio Esposito non può più essere considerato solo una riserva.