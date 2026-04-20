La Romania ha scelto il dopo Lucescu: Hagi è il nuovo commissario tecnico

Queste le parole di Hagi in conferenza stampa subito dopo la nomina a Ct. “È un onore e una grande responsabilità rappresentare ancora una volta la Romania, come ho fatto da giocatore. Spero di poterlo fare anche da allenatore. È per questo che sono venuto in Nazionale, sono convinto che possiamo raggiungere grandi traguardi. Spero di poter replicare da allenatore le prestazioni che ho offerto da giocatore”, ha dichiarato in conferenza stampa.