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hagi romaniGetty Images
Nino Caracciolo

La Romania ha scelto il dopo Lucescu: Hagi è il nuovo commissario tecnico

Romania

Da uan leggenda all’altra, la Romania ha scelto Hagi come nuovo commissario tecnico: resterà in panchina almeno per le qualificazioni ai prossimi europei e mondiali.

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Un’altra leggenda alla guida della Romania. Dopo la scomparsa nelle scorse settimane di Mircea Lucescu, morto all’età di 80 anni, la Federazione ha scelto il suo successore.

La scelta è ricaduta su un altro simbolo calcistico della Romania: Gheorghe Hagi, che ha firmato fino al 2028. Il “Maradona dei Carpazi” torna così sulla panchina della Romania, già allenata in passato.

Una scelta molto forte a livello mediatico, ma che secondo la Federazione rumena rappresenta la soluzione migliore per l’intero.

  • IL COMUNICATO UFFICIALE

    "Il Comitato Esecutivo della Federazione Calcistica Rumena ha approvato la proposta della Commissione Tecnica giovedì 16 aprile 2026 e Gheorghe Hagi torna ufficialmente oggi sulla panchina della nazionale rumena. La Federazione Calcistica Rumena annuncia la nomina del più rappresentativo giocatore della nazionale rumena nella storia del calcio rumeno come allenatore. Gheorghe Hagi, simbolo di eccellenza, ha firmato un contratto per i prossimi due cicli di qualificazione, con la missione di riportare la nazionale nell'élite del calcio mondiale", si legge nel comunicato.

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  • HAGI: “UN ONORE E UNA GRANDE RESPONSABILITÀ”

    Queste le parole di Hagi in conferenza stampa subito dopo la nomina a Ct. “È un onore e una grande responsabilità rappresentare ancora una volta la Romania, come ho fatto da giocatore. Spero di poterlo fare anche da allenatore. È per questo che sono venuto in Nazionale, sono convinto che possiamo raggiungere grandi traguardi. Spero di poter replicare da allenatore le prestazioni che ho offerto da giocatore”, ha dichiarato in conferenza stampa.

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  • SECONDA AVVENTURA DA CT DELLA ROMANIA

    Hagi dunque guiderà la Romania nelle qualificazioni ai prossimi Europei e Mondiali, ma non si tratta della prima volta da Ct della sua nazione. Già in passato, infatti, per quattro gare è stato CT della Romania, mancando però la qualificazione ai mondiali del 2002.

  • UN PASSATO ANCHE IN ITALIA

    Hagi è stato uno dei calciatori più forti della storia calcistica della Romania: nella sua lunga carriera (nella quale ha indossato maglie prestigiosissime come quelle di Real Madrid, Barcellona e Galatasaray) ha giocato anche in Italia, al Brescia, dal 1992 al 1994.

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