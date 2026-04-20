La Romania ha scelto il dopo Lucescu: Hagi è il nuovo commissario tecnico

Un’altra leggenda alla guida della Romania. Dopo la scomparsa nelle scorse settimane di Mircea Lucescu, morto all’età di 80 anni, la Federazione ha scelto il suo successore.
La scelta è ricaduta su un altro simbolo calcistico della Romania: Gheorghe Hagi, che ha firmato fino al 2028. Il “Maradona dei Carpazi” torna così sulla panchina della Romania, già allenata in passato.
Una scelta molto forte a livello mediatico, ma che secondo la Federazione rumena rappresenta la soluzione migliore per l’intero.