La Roma sulla sua strada, la Lazio punta sul fattore Zaccagni: da sogno i suoi numeri nel Derby

La Lazio sfiderà la Roma nel Derby della Capitale: il capitano biancoceleste Zaccagni sarà tra gli uomini più attesi in assoluto.

I Derby, come è noto, spesso sfuggono da ogni logica, tuttavia la Lazio contro la Roma non potrà non sperare anche nei numeri del suo capitano Mattia Zaccagni.

Sì perché il numero 10 biancoceleste non solo è uno degli uomini più importanti in assoluto per Marco Baroni, ma è anche un giocatore che nel corso degli anni si è tolto tante soddisfazioni quando si è trovato a tu per tu con i giallorossi.

Mere statistiche è vero, ma ad assegnare a Zaccagni un posto tra i giocatori più attesi in assoluto del prossimo Derby della Capitale, c’è un fattore in più: è uno dei giocatori più decisivi della nostra Serie A.