Monza vs Roma

In assenza di Dybala, la gara di Monza sarebbe dovuta essere la sua grande chance. Ancora una volta è apparso un calciatore in crisi d'identità.

Trenta milioni di dubbi. Uno a uno, come gli euro che la Roma ha speso in estate per portare a Trigoria Matias Soulé.

Doveva essere l'erede naturale di Paulo Dybala, dato come certo partente prima del repentino cambiamento d'idea su un futuro in Arabia Saudita.

Si sta rivelando invece la copia sbiadita dei peggiori flop che hanno caratterizzato i quasi 100 anni di storia della Roma.