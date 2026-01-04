La Roma si è fermata: sconfitte con le big, reazioni mancanti, problema trasferte, cosa succede alla squadra di Gasperini

Ancora più nello specifico, la Roma sta avendo grossissime difficoltà lontano dall'Olimpico, dove ormai sta quasi sempre perdendo. Con l'Atalanta è arrivata la terza sconfitta consecutiva fuori casa dopo quelle con Juventus e Cagliari; sarebbero state quattro se non ci fosse stata in mezzo la vittoria a Cremona di fine novembre.

Quattro ko quindi nelle ultime cinque trasferte e in generale una sola vittoria tra novembre, dicembre e inizio gennaio. E ancora una volta senza segnare; chiudendo così il girone di andata con solamente 9 goal fatti fuori casa. Meglio dei giallorossi da questo punto di vista fanno ben 8 squadre in Serie A.