La Roma si è fermata: sconfitte con le big, reazioni mancanti, problema trasferte, cosa succede alla squadra di Gasperini

Il ritorno di Gian Piero Gasperini a Bergamo è stato amaro per il tecnico, che contro la sua ex squadra perde un'altra volta in questa stagione. Per la Roma si tratta della settima sconfitta.
E contro l'Atalanta, nel ko per 1-0, si sono rivisti i soliti problemi dei giallorossi; una gara che ha confermato i limiti della Roma e evidenziato ancora di più quali sono i difetti che questa squadra non riesce a correggere.
La Roma non ha sfruttato il passo falso della Juventus in casa con il Lecce, anzi, si è vista raggiungere proprio dai bianconeri al quarto posto in classifica. E dai sogni di lottare per lo scudetto, adesso Gasperini ha da affrontare una corsa Champions che si fa complicata.