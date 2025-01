La Roma rischia l'eliminazione, Ranieri rassegnato: "Siamo fatti così, siamo fatti male, è incredibile"

I giallorossi perdono ancora in trasferta, il cammino in Europa League si complica e Ranieri si arrabbia per il goal subito.

No, la Roma non è ancora guarita. Ad affliggere i giallorossi è soprattutto il mal di trasferta. Lontano dall'Olimpico i giallorossi non riescono a vincere e anche contro l'AZ Alkmaar è arrivata una sconfitta. Adesso peraltro la Roma rischia addirittura la clamorosa eliminazione dall'Europa League e di sicuro non arriverà nella top 8 che sarebbe valsa gli ottavi di finale diretti. L'articolo prosegue qui sotto Claudio Ranieri, intervistato da 'Sky Sport' al termine di AZ Alkmaar-Roma, non ha nascosto tutto il suo disappunto soprattutto per le modalità in cui è arrivato il goal olandese.