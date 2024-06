La rivincita di Gianluca Mancini: tre anni dopo la grande beffa vuole conquistare l'Italia

Escluso nel 2021 dall'omonimo Roberto, il difensore della Roma esordisce con l'Italia in un grande torneo: il premio per una stagione eccellente.

Inizio giugno 2021. A poco più di dieci giorni dall'esordio agli Europei, in programma l'11 all'Olimpico di Roma contro la Turchia, Roberto Mancini annuncia ufficialmente i convocati dell'Italia per il primo torneo itinerante della storia.

Ci sono i grandi vecchi della rosa, da Leonardo Bonucci a Giorgio Chiellini. Ci sono Lorenzo Insigne, Nicolò Barella, Ciro Immobile, Gigio Donnarumma, Federico Chiesa e tutti gli altri che - ma in quel momento non lo sapevamo ancora - un mese e mezzo più tardi avrebbero condotto la nostra nazionale sul tetto d'Europa.

Gianluca Mancini no, non c'è. Nessuna solidarietà tra omonimi: l'altro Mancini, Roberto, ha deciso di non inserirlo nel gruppone dei magnifici 26. Al suo posto, dentro Rafael Toloi: toccherà all'ex compagno all'Atalanta farsi trovare pronto nei (rari) momenti in cui il ct avrà bisogno di lui.