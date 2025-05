La rivincita di Enzo Maresca: alza al cielo la Conference League e spazza via tutte le critiche

Alla prima annata alla guida di una big, Maresca conquista la qualificazione in Champions e vince la Conference League con il Chelsea.

Una notte da sogno che coronare la prima esperienza alla guida di una big. Enzo Maresca guida il suo Chelsea alla vittoria della Conference League e spazza via le critiche, per larghi tratti fin troppo ingenerose, ricevute in stagione.

Il 4-1 contro il Betis in rimonta permette al Chelsea di alzare al cielo un trofeo europeo, che potrebbe rappresentare l’inizio di un ciclo. O almeno questo è quello che si augurano in casa Blues.

Per Maresca si tratta del primo trofeo iternazionale in carriera, ma non l’unico traguardo ottenuto nella sua ancora breve esperienza in panchina.