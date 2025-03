La risposta di Conceiçao a Inzaghi: "Dice che l'Inter può vincere tre titoli, il Milan può vincerne due"

Il portoghese mette i puntini sulle i nella conferenza di vigilia di Lecce-Milan: "Possiamo vincere due titoli nonostante la stagione negativa".

Sergio Conceiçao ha presentato in conferenza stampa Lecce-Milan, gara in programma sabato ed ennesimo crocevia per la stagione rossonera. E lo ha fatto inanellando parecchie puntualizzazioni.

Il tecnico portoghese, intanto, ha voluto replicare al proprio ex portavoce - che in seguito ha rassegnato le dimissioni - parlando di "cattiveria" e suggerendo che possa "essere stato pagato": riferimento a un suo presunto malcontento fatto filtrare nelle ultime ore e prontamente smentito.

Una puntualizzazione, però, Conceiçao l'ha fatta anche sulla stagione del Milan. E in questo caso ha tirato in ballo l'ex compagno di squadra, e oggi rivale sulla panchina dell'Inter, Simone Inzaghi.