La risalita della Roma in campionato: è imbattuta da metà dicembre e nessuno ha fatto più punti nelle ultime 10 giornate

I giallorossi battono il Monza, proseguono la rincorsa europea e scoprono tanti elementi chiave. Ranieri: "Abbiamo ripreso il campionato".

D'accordo, era l'ultima in classifica. D'accordo, era la squadra con meno fiducia di tutte e con ormai un piede se non un piede e mezzo in Serie B. Ma nella partita d'andata, per dire, la Roma mica l'aveva battuto il Monza.

Eccola qui la prima grande differenza rispetto a quel 6 ottobre, il tardo pomeriggio in cui pareggiavano 1-1 allo U-Power Stadium: oggi i giallorossi hanno trovato continuità un po' contro chiunque. Che si tratti della Lazio o del Monza, della Serie A o dell'Europa League.

La classifica, finalmente, è un bel vedere: la Roma è tornata lassù, dove in fondo sarebbe sempre dovuta stare considerando la rosa che si ritrova, a un passo dalla zona Europa.