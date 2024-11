La rinascita di Pellegri: l'enfant prodige è tornato in auge

Il centravanti classe 2001 sta trovando a Empoli quella continuità che ha sempre inseguito invano. E lancia un segnale a Spalletti.

Finalmente Pietro Pellegri. L'attaccante classe 2001 è tornato assoluto protagonista in questo avvio di stagione dell'Empoli e contro l'Udinese ha messo a segno il terzo goal consecutivo in altrettante gare disputate.

Una continuità, quella che l'ex attaccante di Genoa e Torino sta trovando, che sembra finalmente essersi palesata dopo anni passati tra molti bassi e qualche raro picco di gioia.

Ora Pellegri vuole continuare su questa strada e non fermarsi, per mettersi di nuovo in mostra e magari guadagnarsi la possibilità di giocare in palcoscenici con prospettive ancora migliori rispetto ai toscani.